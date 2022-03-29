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Главред Maxim ответил хейтерам, осудившим Медведеву за откровенную фотосессию

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил тем, кто остался недоволен эротической фотосессией Евгении Медведевой.

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное – я всем все доказал», — передает слова Маленкова Metaratings.

Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

На завершившемся 27 марта Кубке Первого канала команда Евгении Медведевой и Марка Кондратюка уступила команде олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Последний раз 22-летняя спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

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