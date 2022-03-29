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Медведева рассказала об идее сняться в откровенной фотосессии журнала Maxim

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Пресс-служба шоу «Анна Каренина»

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) выложила пост, где она представлена на обложке журнала Maxim, и коротко рассказала об этом.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — написала Медведева.

Медведева впервые снялась в подобной фотосессии, ставшей достоянием общественности. Для съемки была выбрана спортивная тематика. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

Юбилейное издание с Медведевой на обложке появится в продаже 1 апреля.

Ранее главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил хейтерам, осудившим Медведеву за откровенную фотосессию.

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