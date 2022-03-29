Выступающий в Англии игрок «Ростова» заявил, что не хочет возвращаться в Россию

Норвежский полузащитник «Ростова», который на правах аренды выступает за английский «Норвич Сити», Матиас Норманн рассказал о своем нежелании возвращаться в Россию.

«Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим. Возможно, я даже слишком много думаю о том, что случится летом. Если мы с «Норвичем» сможем изменить ситуацию и остаться в АПЛ, то это стало бы лучшим вариантом. И что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит? Я действительно знаю это настолько, насколько и вы», — приводит слова Норманна TV2.

Однако игрок почеркнул, что не намерен играть в английской команде, которая опустится в дивизион рангом ниже.

Напомним, что 25-летний норвежец арендован английским клубом у «Ростова» до конца июня 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за «Норвич Сити» 16 матчей и забил один гол. Также у англичан есть право выкупа игрока после истечения арендного соглашения.

Норманн стал игроком российского клуба в январе 2019 года. За это время норвежец провел за «Ростов» более 50 матчей. В 2020 году он переподписал контракт с клубом. Теперь срок соглашения продлен до 2024 года. В этом сезоне он успел провести за российский клуб четыре матча.

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