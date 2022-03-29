Тарасова высказалась о возможном завершении карьеры Щербаковой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное завершение профессиональной карьеры фигуристки Анны Щербаковой по окончании этого сезона.

«Умная девочка. Она всегда была умной. Не хочу ей ничего советовать. Уверена, она примет верное решение», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

В тот же день команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.

После этого Щербакова заявила, что сумбур повлияет на ее желание завершить карьеру.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. В 2021 году она стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее Катарина Гербольдт объяснила, почему Щербаковой сейчас нужно завершить карьеру.