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70 гимнасток из Канады пожаловались на эмоциональное и сексуальное насилие

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Global Look Press

70 действующих и бывших гимнасток из Канады объединились и призвали провести независимое расследование «токсичной культуры и оскорбительных методов работы» канадских тренеров.

«Мы больше не можем молчать. Мы готовы рассказать о жестоком обращении с нами, пренебрежении и дискриминации. Мы надеемся добиться перемен. Просим федерацию спорта Канады принять меры, чтобы следующее поколение канадских гимнасток избежало физических и психологических травм, с которыми мы столкнулись», — сказано в открытом письме, направленном руководителю департамента спорта правительства Канады, опубликованном на сайте Globalathlete.org.

В письме говорится о том, что в канадской гимнастике присутствует культ эмоционального, физического и сексуального насилия со стороны тренеров в отношении спортсменок. Отмечается, что многие гимнастки являются несовершеннолетними.

Напомним, что об аналогичных проблемах заявили национальные сборные по гимнастике в США, Великобритании, Австралии и Греции.

Ранее тренер по растяжке объяснила, какой страх мешает садиться на шпагат.

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