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Кондратюк о победе на КПК: «синие» идут работать дальше, чтобы в 2023-м взять реванш

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк прокомментировал победу своей команды на Кубке Первого канала, а также обратился к чемпионке Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Анне Щербаковой.

«Отдельно хочу поздравить нашу команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой! Аня, поздравляю тебя с днем рождения и таким прекрасным подарком самой себе! А «синие» идут работать дальше, чтобы в 2023-м взять реванш», — заявил Кондратюк в своем Telegram-канале.

Помимо этого, спортсмен поблагодарил организаторов турнира.

«Спасибо нашей Федерации и Первому Каналу за прекрасную организацию!» — написал олимпийский чемпион.

Напомним, что команда «Красная машина» под предводительством олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Алины Загитовой набрала 145 очков и одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

За свою победу команда получила 10 млн руб. Эту сумму нужно будет разделить на 12 участников «Красной машины».

Команда «Время первых» набрала в сумме 141 очко, заняла второе место и получила за это 7,5 млн руб. Капитаном «Времени первых» является Марк Кондратюк, а главой группы поддержки — Евгения Медведева.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное завершение профессиональной карьеры фигуристки Анны Щербаковой по окончании этого сезона.

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