IBU приостанавливает деятельность национальных федераций России и Белоруссии

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) единогласно принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу. Об этом сообщает официальный сайт IBU.

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства членов федераций союза в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения со стороны СБР и БФБ подрывают репутацию IBU и биатлона, а их продолжение деятельности подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей с доверием», — говорится в заявлении.

Напомним, что 17 марта IBU запустил процедуру отстранения СБР и БФБ. Обе национальные федерации были проинформированы о решении и имели семь дней, чтобы его обжаловать.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Из-за отстранения российские и белорусские биатлонисты приняли участие в Кубке СБР, прошедшем в Уфе.

Ранее организаторы чемпионата России по биатлону, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля, отреагировали на сообщение комментатора Дмитрия Губерниева и организовали трансфер для болельщиков от города до биатлонной трассы.