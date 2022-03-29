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Судьи отменили гол Овечкина в матче с «Каролиной»

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома разгромно проиграл «Каролине» со счетом 1:6.

Хозяева пропустили уже на третьей минуте. Счет в матче открыл американский нападающий «Каролины» Степан Дерек. Спустя пять минут гости удвоили свое преимущество. Гол на счету Мартина Нечаса.

Еще в конце первого периода Овечкин смог сократить преимущество соперника и реализовать большинство своей команды, однако гол был отменен из-за нарушения правил со стороны Ти Джея Оши. Видео незасчитанной шайбы российского капитана можно посмотреть тут.

Во втором периоде «Вашингтон» силами Тома Уилсона смог отыграть одну шайбу, но на большее «Кэпиталз» не хватило. В оставшееся время голкипер хозяев Витек Ванечек пропустил еще три шайбы, а в третьем периоде на лед уже вышел российский вратарь Илья Самсонов. Он пропустил лишь раз – от Брэди Шея. Стоит отметить, что в составе «Каролины» результативной передачей отметился Андрей Свечников.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили встречу с показателем полезности -3.

Для Александра Овечкина, результативно проводящего этот сезон, матч против «Каролины» стал всего лишь вторым за последние девять матчей, когда он уходил с площадки, не набрав очков.

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Хоккей. НХЛ
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