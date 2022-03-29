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Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой: Жене есть что показать

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о съемке в фотосессии для мужского журнала Maxim.

«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, прекрасные. Я одобряю такие фотосессии.

Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил тем, кто остался недоволен эротической фотосессией Евгении Медведевой.

Также Маленков отметил, что фотосессия вышла довольно скромной, но ценен сам факт участия в этом чемпионки мира.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

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