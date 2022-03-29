Ярошенко: пусть IBU вернет деньги, которые СБР выплачивал за восстановление в правах

Двукратный чемпион мира по биатлону в эстафете Дмитрий Ярошенко высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР). Он выразил мнение, что эта ситуация может негативно сказаться на российских юниорах, а также призвал IBU вернуть деньги, которые СБР выплачивал за восстановление в правах после допинговых скандалов.

«Наверное, если ориентироваться на подрастающее поколение, это не особенно значительно скажется, нам ведь ничто не мешает развивать биатлон. Понятно, что международные соревнования — самый высокий итог любой тренировки, для этого спорт высших достижений и существует. И для него это будет регрессирующей составляющей, особенно для юниоров. Не знаю, насколько это затянется, но юниорский возраст — всего два года. Ведь медали на юниорских соревнованиях, в том числе, помогают спортсменам зарабатывать — тогда систему придется пересматривать. Одно дело, когда взрослый спортсмен числится в военизированных структурах, в комитетах и получает зарплату. И другое — юниоры и юноши, которые получают небольшие премии как раз за счет международных соревнований. И, конечно, в плане развития здесь будет некий регресс. Что касается массового спорта, то как тренировали детей, так и будут тренировать.

Момент еще вот какой: СБР выплачивал компенсации после историй с допингом, а его все равно лишили членства в IBU. Пусть тогда, может быть, вернут эти деньги? СБР платил, чтобы восстановиться в правах, немаленькие деньги. Пусть IBU их возвращает — согласитесь, логика в этом есть.

И сейчас я как родитель задумался бы: есть ли смысл отдавать ребенка в спорт? Для оздоровления можно и самостоятельно заниматься, в частном порядке. А если говорить о развитии ребенка как спортсмена, о выходе на мировой уровень — спорт ведь под это заточен, — то родители задумаются: может быть, лучше посвятить ребенка науке и учебе, чем спорту?» — сказал Ярошенко «Газете.Ru».