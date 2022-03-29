Член РФС поделился мнением о возможном вхождении РФС в Азиатскую конфедерацию

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о возможном вхождении РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Я бы не хотел, чтобы такое случилось. Я думаю, что через какое-то время, скорее всего, все вернется, и мы будем участвовать в наших привычных соревнованиях. Я никогда не видел азиатскую лигу, мне сложно сказать, как играют команды Китая. Если смотреть на то, как они играют в КХЛ, то я бы эту идею не поддерживал», — приводит слова Созина Vprognoze.ru.

Напомним, что с информацией об этом выступил российский футбольный инсайдер Нобель Арустамян.

Журналист отметил, что 31 марта состоится ближайшее заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. Арустамян не исключил, что РФС перейдет из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола, напомнив пример Израиля, который перешел под эгиду УЕФА после бойкота со стороны арабских государств.

Ранее норвежский полузащитник «Ростова», который на правах аренды выступает за английский «Норвич Сити», Матиас Норманн рассказал о своем нежелании возвращаться в Россию.