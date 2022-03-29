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Болельщики раскритиковали биатлониста Серохвостова за скандальное видео

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов опубликовал у себя в Telegram-канале видео, приуроченное к окончанию соревновательного сезона.

В одном из кадров российский спортсмен предстает перед зрителями почти полностью обнаженным. Болельщики Серохвостова осудили молодого биатлониста за столь откровенный контент. По их мнению, социальные сети представителя сборной смотрят не только его ровесники, но и взрослые люди с детьми.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

В этом сезоне Серохвостов в составе сборной России завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На Олимпийских играх в Пекине россиянин в призы не попадал.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался о решении IBU приостановить членство СБР.

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