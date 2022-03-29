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Валиева опубликовала фотографию с чеком на 7,5 миллиона рублей с Кубка Первого канала

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Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева опубликовала фотографию с чеком на 7,5 миллиона рублей после поражения ее команды «Время первых» на Кубке Первого канала.

Также Валиева поделилась снимками с турнира, где поблагодарила своих напарников за участие в турнире.

«Вы — команда мечты. Спасибо каждому», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Напомним, что команда «Красная машина» под предводительством олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Алины Загитовой набрала 145 очков и одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

За свою победу команда получила 10 млн руб. Эту сумму нужно будет разделить на 12 участников «Красной машины».

Команда «Время первых» набрала в сумме 141 очко, заняла второе место и получила за это 7,5 млн руб. Капитаном «Времени первых» является Марк Кондратюк, а главой группы поддержки — Евгения Медведева.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о съемке в фотосессии для мужского журнала Maxim.

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