Старков о «Спартаке»: команда, меняющая в год по два-три тренера, не будет на высоком месте

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» поделился информацией о возможных причинах неудачной игры «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» справедливо занимает девятое место. Не может команда, которая меняет в год по два-три тренера, бороться за высокие места. Футболистам надо каждый раз привыкать к требованиям наставника. У каждого специалиста свое видение игры», — сказал собеседник.

Специалист также оценил шансы красно-белых на победу в матче 1/8 финала лиги Европы с «Лейпцигом», который был отменен из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в адрес российского клуба.

«В потенциальной игре 1/8 финала с «Лейпцигом» «Спартак» мог бы зацепиться за нужный результат. Матч всегда начинается со счета 0:0, а «Лейпциг» не та команда, которая могла бы разорвать красно-белых. Немцев можно было бы проходить», — отметил Старков.

На текущий момент, после 22 туров московский «Спартак» располагается на девятом месте в таблице Премьер-лиги, имея в активе 27 очков.

Ранее Старков поделился мнением о том, способны ли столичные клубы «Динамо» и ЦСКА навязать борьбу петербургскому «Зениту» в чемпионате РПЛ.