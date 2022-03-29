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Старков рассказал о том, как повлияет на РПЛ массовый отъезд легионеров

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ФК «Темп»

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» высказался о том, как повлияет на качество футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ) массовый отъезд легионеров.

«Уровень чемпионата упадет, потому что сильные и наиболее квалифицированные на данный момент игроки уезжают. Но положительный момент в том, что появится больше шансов раскрыться у российских молодых футболистов. Когда легионеры вернутся, конкуренция в чемпионате будет выше, так как сейчас российские игроки будут расти», — сказал Старков.

Специалист также отметил, что не все российские футболисты прогрессируют именно рядом с сильными легионерами. По его мнению, некоторые спортсмены в отсутствии иностранцев остановятся в развитии, но какие-то прибавят.

«Некоторые ждут этого шанса. Они сейчас будут грызть землю за ту возможность, которая им предоставилась. Кто-то может расслабиться из-за того, что нет конкуренции, но не все. Многие не имеют возможности играть из-за того, что места в составе занимают иностранцы. Сейчас у них появится шанс», — заявил 36-летний тренер.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

Ранее Старков в интервью «Газете.Ru» поделился информацией о возможных причинах неудачной игры «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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