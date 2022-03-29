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Валиева, Щербакова и другие чемпионы Игр выступят в Москве на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

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Tyrone Siu/Reuters

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова примет участие в ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который состоится 1 апреля в Москве на арене «Мегаспорт».

Также на шоу можно будет увидеть выступления других известных одиночниц — олимпийской чемпионки Пекина-2022 в команде Камилы Валиевой, серебряной призерки Пхенчхана-2018 Евгении Медведевой и чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

Среди спортивных пар в «Мегаспорте» покажут свои программы олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, участники Игр Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Последняя пара была приглашена на шоу недавно благодаря яркому выступлению на Кубке Первого канала.

«Нас туда позвали после феерической короткой программы. Мне объяснили, что мы так зажгли, что сразу после проката короткой позвонили и попросили нас позвать. Наверное, будем катать короткую программу, но видоизмененную. Сделаем какие-нибудь театральные элементы», — сказал Ходыкин Sport24.

Также на шоу выступят представители танцев на льду — чемпионы Пекина-2022 в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Мероприятие начнется в 19.00 мск.

Ранее Камила Валиева опубликовала фотографию с чеком на 7,5 миллиона рублей с Кубка Первого канала.

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