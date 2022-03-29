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Стали известны клубы, которые заплатили больше всего денег посредникам в РПЛ за 2021 год

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РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расходы клубов и футболистов на услуги посредников по итогам 2021 года.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году в целом футбольными клубами, составила: 999 348 774,65 рублей, 143 500 долларов США, 23 381 569,98 евро, из которых:

1. АО ФК «Спартак-Москва» – 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей
2. АО ФК «Динамо-Москва» – 6 534 976 евро
3. АО ФК «Локомотив» – 465 250 327 рублей
4. АО ПФК ЦСКА – 3 882 422 евро
5. ООО ФК «Рубин» – 3 294 302 евро
6. АО ФК «Ростов» – 3 001 795 евро
7. АО ФК «Зенит» – 2 687 500 евро
8. ООО ФК «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов США
9. АО ПФК «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей
10. АНО ФК «Оренбург» – 23 011 000 рублей
11. ООО ФК «Сочи» – 240 000 евро
12. АНО СК «Ротор» – 17 250 000 рублей
13. АНО ФК «Химки» – 8 300 000 рублей
14. АНО ФК «Нижний Новгород» – 5 320 000 рублей
15. ООО ФК «Алания Владикавказ» – 4 378 000 рублей
16. АО ФК «Торпедо Москва» – 4 000 000 рублей
17. АНО ФК «Уфа» – 3 000 000 рублей
18. РООСО ФК «Чайка» – 2 151 000 рублей
19. АНО ФК «Торпедо-Владимир» – 2 000 000 рублей

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что РФС примет участие в ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

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Футбол. Чемпионат России
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