Экс-футболист «Локомотива» посоветовал российским футболистам уезжать за границу

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» поделился мнением, почему российским футболистам надо переходить в европейские чемпионаты.

«Для того чтобы уехать, нужен определенный уровень мастерства. Я считаю, если игроку до 28-29 лет и он один из лидеров клуба РПЛ, то нужно стремиться играть в более сильном чемпионате. Там другой менталитет, другие скорости. В том же чемпионате Бельгии совсем другие требования. Но это уже зависит от самого футболиста. Захочет ли он что-то менять и рисковать деньгами, комфортным местом?» — сказал Старков.

В качестве примера специалист привел экс-футболиста ЦСКА Федора Чалова. По его мнению, швейцарский чемпионат позволил Чалову раскрыть свои лучшие футбольные качества.

«Например, Федор Чалов не мог себя проявить в ЦСКА, но сейчас забивает голы в швейцарском «Базеле». Для него и для нашей сборной это большой плюс. Надо уезжать, если есть такая возможность», — отметил 36-летний наставник.

Напомним, что Чалов перешел в «Базель» 1 февраля 2022 года на правах аренды, соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

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