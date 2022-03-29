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Колосков о суммах выплат футбольным агентам в России: цифра в миллиард рублей шокирует

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о размерах выплат агентам и посредникам со стороны российских клубов в 2021 году. Его слова передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году в целом футбольными клубами, составила: 999 348 774,65 рублей, 143 500 долларов США, 23 381 569,98 евро.

«Цифра в миллиард рублей для агентов шокирует! Плохо то, что им реально платят много, нет регулирующих документов и среди посредников абсолютно непонятные люди. В моем понимании, нужен четкий и жесткий регламент, который будет курировать этот вопрос», — сказал Колосков.

После 22 туров петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. Московское «Динамо» располагается на втором месте, отставая от «Зенита» на пять очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА, набрав 42 балла. Следом идет футбольный клуб «Сочи» с 38 баллами. «Краснодар» после 21 проведённого матча занимает пятую позицию, имея в активе 36 очков.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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Футбол. Чемпионат России
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