Старков об уменьшении команд в РПЛ: как россиянам тогда выдержать конкуренцию с легионерами?

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» отметил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не нуждается в уменьшении количества команд. По его мнению, если клубов в РПЛ станет 12, то футболистам из России будет сложнее пробиться в лучший из отечественных дивизионов.

«Мое мнение, что в таком случае у нас снизится уровень чемпионата. В 12 командах меньше игроков, чем в 16 или 18. А кто смотрит за ФНЛ? Как игрокам оттуда пробиваться наверх? Если вернутся легионеры, то они займут вообще все места в этих 12 командах. Как тогда будут расти наши игроки? От меня ничего не зависит, но интересно, когда много команд, чем смотреть одни и те же игры, пусть это даже «Спартак» — «Динамо», — сказал Старков.

Специалист отметил, что игры между любыми клубами лиги могут оказаться интересными.

«Но «Сочи» или «Крылья Советов» — тоже интересно. Некоторые игры получаются хорошими между клубами, которые идут внизу таблицы. Мне интересно смотреть, когда много российских футболистов. Для этого и надо делать больше команд», — заявил экс-футболист.

Напомним, что после 22 туров «Спартак занимает девятую строчку в Премьер-лиге, имея в активе 27 очков. «Динамо» идет вторым с 43 набранными очками. «Сочи» располагается на четвертой строчке с 38 очками в своей копилке. «Крылья Советов» — седьмые с 32 очками.

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