Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11

Дмитрий Комбаров заявил о готовности играть за «Спартак» бесплатно

Слушать
Остановить
close
100%
Официальный сайт «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал, что готов вернуться в московский клуб.

«Принял бы предложение «Спартака», если бы такое поступило? Однозначно да. Потому что «Спартак» — это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Ни о каких бы деньгах речи не шло. Я готов играть бесплатно, почему бы и нет», — сказал Комбаров.

В своей профессиональной карьере Дмитрий Комбаров также выступал за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Футболист провел 46 матчей в составе сборной России, отметившись двумя забитыми мячами.

Всего в Российской премьер-лиге Комбаров провел 323 матча, в которых ему удалось забить 30 мячей и сделать 47 результативных передач.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Иван Старков поделился информацией о возможных причинах неудачной игры «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+