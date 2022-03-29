Кавазашвили заявил, что не ждет позитивного исхода для РФС на конгрессе ФИФА

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, делегаты не позволят ФИФА приостановить членство РФС в организации на неопределенный срок.

«Я не жду ничего хорошего для РФС. Мы получили ответ от Джанни Инфантино на письмо нашего комитета ветеранов, где мы просили разобраться и снять санкции об отстранении российских футболистов и футболисток, но, к сожалению, положительного решения этого вопроса не произошло. Мы не знаем чего ожидать — временной дисквалификации или же полного исключения нас из списка членов ФИФА.

Если все же нас решат исключить, то последующий процесс восстановления будет очень долгим. Но я думаю, что члены конгресса не дадут зарубить футбол в нашей стране. Я убежден, что исключения нашей страны из ФИФА не последует.

Мы, конечно, можем выразить свое возмущение в любом случае, но ничего поделать с этим не сможем», — заявил Кавазашвили.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА.