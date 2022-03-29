Кавазашвили предложил РФС организовать Кубок Фиделя Кастро в случае исключения из ФИФА

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, если делегаты ФИФА примут решение приостановить членство РФС в организации на неопределенный срок, то спортивным функционерам стоит задуматься о создании альтернативного коммерческого турнира.

«В случае исключения из ФИФА нам ничего не останется сделать, как искать партнеров и друзей среди стран, с которыми мы сможем организовать континентальный турнир или лигу. Если, естественно, они не испугаются угроз со стороны ФИФА и УЕФА.

Вы же знаете, что сербы были всегда с нами во всех отношениях. Есть разные азиатские страны, страны из Южной или Центральной Америки, которые готовы сотрудничать с нами. Можно с ними провести коммерческий турнир сборных, дней на 20, где будут играть Парагвай, Венесуэла, Куба — в общем те страны, которые всегда с нами. И дать ему имя любого руководителя государства — Фиделя Кастро, например, или Николаса Мадуро. Все возможно сделать при желании.

Но мы надеемся, что восторжествует человеческая мудрость, и дело до убийства российского футбола не дойдет», — заявил Кавазашвили.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА.