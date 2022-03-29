Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30

Экс-тренер сборной России Игнатьев предсказал бан РФС от ФИФА

Слушать
Остановить
close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, с большой долей вероятности российский футбол будет временно изолирован от международной арены.

«Трудно сказать, что у них в голове. Мне представляется, что в ФИФА есть люди, которые могут встать на защиту российского футбола. Наш футбол многое сделал и с точки зрения проведения соревнований, и решений больших организационных вопросов. Но скорее всего, РФС забанят и забаррикадируют. Не пойдут навстречу.

Нам надо жить. Если будет возможность через какое-то время оспорить отстранение, то этим надо заниматься. Либо через суд, либо напрямую — через ФИФА. Мы должны дождаться этого счастливого момента, когда дисквалификация завершится, а сейчас надо продолжать действовать. Играть, готовиться, показывать людям, что мы живем большими надеждами.

Надо проводить матчи между первой и молодежной сборными с привлечением зрителей, чтобы все видели, что у нас есть футбол, и что мы продолжаем бороться», — заявил Игнатьев.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил РФС организовать Кубок Фиделя Кастро в случае исключения из ФИФА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+