Экс-тренер сборной России Игнатьев предсказал бан РФС от ФИФА

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, с большой долей вероятности российский футбол будет временно изолирован от международной арены.

«Трудно сказать, что у них в голове. Мне представляется, что в ФИФА есть люди, которые могут встать на защиту российского футбола. Наш футбол многое сделал и с точки зрения проведения соревнований, и решений больших организационных вопросов. Но скорее всего, РФС забанят и забаррикадируют. Не пойдут навстречу.

Нам надо жить. Если будет возможность через какое-то время оспорить отстранение, то этим надо заниматься. Либо через суд, либо напрямую — через ФИФА. Мы должны дождаться этого счастливого момента, когда дисквалификация завершится, а сейчас надо продолжать действовать. Играть, готовиться, показывать людям, что мы живем большими надеждами.

Надо проводить матчи между первой и молодежной сборными с привлечением зрителей, чтобы все видели, что у нас есть футбол, и что мы продолжаем бороться», — заявил Игнатьев.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил РФС организовать Кубок Фиделя Кастро в случае исключения из ФИФА.