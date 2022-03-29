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Газзаев поделился ожиданиями от конгресса ФИФА, где будет решаться судьба РФС

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего конгресса ФИФА, на котором будет решаться судьба Российского футбольного союза. Его слова передает «РБ Спорт».

«Я положительных решений от конгресса ФИФА не жду. Весь наш спорт сейчас находится в изоляции. Поэтому сложно что-то прогнозировать. Если конгресс ФИФА примет нежелательное для нас решение, то что нам делать... Я неоднократно об этом говорил: надо развивать весь спорт в России комплексно», — сказал Газзаев.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Российская национальная команда лишилась права провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира, а московский «Спартак» — права сыграть в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА.

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Футбол. Чемпионат России
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