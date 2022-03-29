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В Госдуме отреагировали на массовый отъезд легионеров из России

Журова: надо максимально выжить из легионеров все, потому что получают они хорошие деньги

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РИА «Новости»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о массовом отъезде легионеров из российских клубов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если у молодежи появится больше шансов в связи с отбытием части легионеров, ребята поверят в свои силы. Я считаю, если легионер делится своим опытом и мастерством, помогает улучшить результаты, то это хороший легионер. Надо максимально выжить из них все, потому что получают они хорошие деньги», — сказала Журова.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и все отечественные клубы от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций.

Таким образом, сборная России не сможет принять участие в стыковом матче против Польши, а «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 Лиги Европы.

Также многие легионеры приняли решение покинуть российские клубы. ФИФА разрешила им приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года без последствий.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил, что собирается позвонить президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, чтобы обсудить включение клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

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Футбол. Чемпионат России
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