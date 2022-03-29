Силкин об интересе «Байера» к Захаряну: в этом сезоне ему намного труднее проявлять себя

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну со стороны немецкого «Байера». Его слова передает «РБ Спорт».

«Все клубы мира следят за молодыми футболистами. Хорошо, что за ним наблюдают. Для самого Захаряна это тоже толчок к развитию. Но нужно признать, что в этом сезоне ему намного труднее проявлять себя, чем в прошлом», — сказал Силкин.

Ранее сообщалось, что «Байер» внес Захаряна в шорт-лист.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Захарян принял участие в 21 матче, сумев забить четыре мяча и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Захаряна оценивается в €12 млн.

Напомним, что за «Байер» выступает экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунев и бывший нападающий петербургского клуба Сердар Азмун.