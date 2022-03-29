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ФИФА утвердит русский язык в качестве официального

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Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) внесет русский язык в качестве официального. Об этом сообщает журналист ZDF Маркус Харм в Twitter.

По данным источника, 31 марта на конгрессе ФИФА в Дохе будет принято окончательное решение о статусе русского языка в организации.

Примечательно, что официальными языками в ФИФА являются английский, немецкий, французский и испанский. Также сообщается, что дополнить список официальных языков ФИФА могут португальский и арабский.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Российская национальная команда лишилась права провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира, а московский «Спартак» — права сыграть в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет.

Ранее бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего конгресса ФИФА.

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