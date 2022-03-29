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Журналист: если Овечкин побьет рекорд Гретцки, то будет вопросом времени, когда Мэттьюс обойдет его

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Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters

Журналист 4th Line Goon Hockey Podcast Тайлер Каш в своем Twitter заявил, что если капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги, то спустя время россиянина по этому показателю сможет обойти форвард «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюс.

«Даже если Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет лишь вопросом времени — когда Мэттьюс сделает то же самое с Ови», — говорится в сообщении.

27 марта в матче против «Нью-Джерси» российский нападающий забросил свою 42-ю шайбу в сезоне. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 29 шайб. Теперь на счету россиянина 772 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мыслями об отмененном голе российского нападающего Александра Овечкина в матче против «Каролины Харрикейнз» (1:6).

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Хоккей. НХЛ
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