Сборная Португалии обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Португалии в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 одержала победу над сборной Северной Македонии со счетом 2:0.

Дубль в составе португальской команды оформил полузащитник Бруно Фернандеш.

Таким образом, национальная команда Португалии сыграет в финальной части чемпионата мира в Катаре.

Матч прошел на стадионе «Драгау» в Порту. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что в первом стыковом матче португальцы одержали победу над сборной Турции со счетом 3:1. Команда Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче сенсационно обыграла Италию со счетом 1:0.

Ранее экс-наставник сборной России и «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о решении ФИФА отстранить национальную команду от стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Российская национальная команда лишилась права провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира, а московский «Спартак» — права сыграть в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет.