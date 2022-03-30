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Польские болельщики скандировали оскорбления в адрес России на матче со Швецией

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Kacper Pempel/Reuters

Фанаты сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время финального матча стыкового турнира чемпионата мира — 2022 против Швеции (2:0). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Польские болельщики выкрикивали «Ruska kurwa!» во втором тайме матча.

Счет в игре открыл нападающий поляков Роберт Левандовски, реализовав 11-метровый удар на 49-й минуте. Удвоил преимущество полузащитник Петр Зелиньски.

Напомним, что изначально сборная Польши должна была сыграть в полуфинале стыков со сборной России. Но решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские футболисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная Польши напрямую прошла в финал стыков. Сборная Швеции в полуфинале переиграла чехов (2:0).

Мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Нигерии устроили беспорядки после невыхода команды на ЧМ.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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