Министр спорта Матыцин призвал футболистов быть скромнее

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в футболе и баскетболе.

«Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим ведущим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно заложить в премиальные. За забитые мячи и результат, например. Это будет значительная экономия», — приводит слова министра «СЭ».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и все отечественные клубы от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций.

Также многие легионеры приняли решение покинуть клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). ФИФА разрешила им приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года без последствий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о массовом отъезде легионеров из российских клубов.