Российских пловцов дисквалифицировали за допинг

Международная федерация плавания (FINA) признала виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года трех российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Организация объявила об отстранении Александры Соколовой, Артема Лобузова и Артема Подьякова. Дата начала дисквалификации — 25 августа 2021-го.

Решение в отношении спортсменов принято на основе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

31-летний Лобузов является бронзовым призером чемпионата Европы на короткой воде и обладателем серебра на чемпионате мира — 2013 в эстафетах. Кроме того, он принимал участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная коллегия FINA открыла дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за потенциальное нарушение правил организации после его участия в праздничном концерте, приуроченном к 8-летию присоединения Крыма, на стадионе «Лужники» в Москве.