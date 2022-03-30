Всемирная боксерская ассоциация отказалась лишать россиянина чемпионского титула

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отказалась лишать чемпионского пояса российского спортсмена Дмитрия Бивола.

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

1 марта WBA исключила белорусских и российских боксеров из рейтингов. Действующие чемпионы сохранили свой статус. В организации отметили, что мера является временной и подлежит пересмотру.

На счету Бивола 19 побед при единственном поражении. 11 боев 31-летний россиянин завершил нокаутом.

Бой против Альвареса состоится 7 мая. Место пока не определено.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима Цзю над представителем США Террелом Гуше.

Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Цзю. Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю.

Бой прошел в американском Миннеаполисе на арене The Armory. Цзю впервые провел поединок в США.