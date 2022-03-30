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Всемирная боксерская ассоциация отказалась лишать россиянина чемпионского титула

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Мир бокса

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отказалась лишать чемпионского пояса российского спортсмена Дмитрия Бивола.

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

1 марта WBA исключила белорусских и российских боксеров из рейтингов. Действующие чемпионы сохранили свой статус. В организации отметили, что мера является временной и подлежит пересмотру.

На счету Бивола 19 побед при единственном поражении. 11 боев 31-летний россиянин завершил нокаутом.

Бой против Альвареса состоится 7 мая. Место пока не определено.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима Цзю над представителем США Террелом Гуше.

Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Цзю. Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю.

Бой прошел в американском Миннеаполисе на арене The Armory. Цзю впервые провел поединок в США.

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