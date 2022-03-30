Роналду эмоционально отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:0) в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира — 2022. Благодаря этому успеху подопечные Фернанду Сантуша вышли в финальную стадию турнира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

«Цель достигнута. Мы на чемпионате мира в Катаре, на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за их неустанную поддержку! Вперед, Португалия!» — написал футболист в соцсетях.

Дубль в составе португальской команды оформил одноклубник Роналду по «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что в первом стыковом матче португальцы одержали победу над сборной Турции со счетом 3:1. Команда Северной Македонии в полуфинальном стыке сенсационно обыграла Италию со счетом 1:0.

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