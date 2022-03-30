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Романцев заступился за Слуцкого после судейского скандала

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Twitter «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поддержал наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого после судейского скандала.

Напомним, что после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Специалист был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

«Считаю, что даже для условной дисквалификации ничего крамольного Леонид Викторович не сказал.

И обсуждать нужно не его поведение, а то, почему тема судейства продолжает оставаться в нашем футболе одной из главных проблем. Вот об этом надо говорить и писать журналистам.
Лично я Слуцкого понимаю – сам проходил через это. А вот арбитров, извините, понять не могу.

Известно, что даже у самого удачливого тренера врагов всегда хватает. А потому попрошу уважаемого мной Леонида Викторовича постараться не давать им лишнего повода трепать свое доброе имя», – приводит слова Романцева «СЭ».

Подопечные Леонида Слуцкого в последних семи играх смогли одержать лишь одну победу. Казанцы набрали 25 очков и занимают десятое место в РПЛ.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал конфликт между Леонидом Слуцким и Виталием Мешковым.

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Футбол. Чемпионат России
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