Стал известен соперник теннисиста Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Поляк Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. На стадии 1/8 финала он в двух сетах переиграл Ллойда Харриса из ЮАР — 7:6 (7:3), 6:2.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с первым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл американца Дженсона Бруксби. Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась победой в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В настоящее время 26-летний Медведев располагается на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), уступая сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. До турниров АТР и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне допущены в нейтральном статусе.

Ранее Медведев оценил свои шансы вернуться на первое место в рейтинге ATP.