Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Питтсбург»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей заброшенные шайбы на счету Фрэнка Ватрано, Брейдена Шнайдера и Криса Крайдера. Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 24.

У «Питтсбурга» голы забили Брайан Бойл и Сидни Кросби. Евгений Малкин провел на льду 20:27 и сделал один ассист.

«Рейнджерс» идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Питтсбург» — на пятом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3

Голы: 1:0 — Бойл (Дюмулен, Летанг) — 14.24;

1:1 — Ватрано (Зибанеджад, Крайдер) — 33.32;

1:2 — Шнайдер (Панарин, Копп) — 37.04;

1:3 — Крайдер (Фокс, Панарин) — 41.06;

2:3 — Кросби (Малкин, Летанг) — 50.37.

Ранее бывший нападающий ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Коньков объяснил успешное выступление в этом сезоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.