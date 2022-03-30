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«Тампа» в овертайме дожала «Каролину» благодаря ассистентскому хет-трику Кучерова

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Paul Sancya/AP

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвала победу у «Каролины Харрикейнз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Тампы» заброшенные шайбы записали на свой счет Алекс Киллорн, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Нападающий Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Вратарь Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Защитник Михаил Сергачев сыграл 23:30, нанес три броска и заработал коэффициент полезности «-2».

У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников сыграл 18:02 и заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ
Голы: 0:1 — Нидеррайтер (Стаал, Коул) — 7.59;
1:1 — Киллорн (Кучеров, Пойнт) — 20.52;
1:2 — Джарвис (Терявяйнен) — 28.41;
2:2 — Хедман (Чирелли, Стэмкос) — 29.43;
2:3 — Ахо (Деанджело, Джарвис) — 36.47;
3:3 — Пойнт (Стэмкос, Кучеров) — 46.02;
4:3 — Стэмкос (Кучеров, Чирелли) — 60.52.

Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Питтсбург Пингвинз».

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Хоккей. НХЛ
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