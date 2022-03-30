Агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста

Тимофей Бердышев, агент российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии нападающего.

«У Кокорина все нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок «Фиорентины», — приводит слова агента «Чемпионат.com».

В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В сезоне-2021/22 россиянин пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 31-летний игрок результативными действиями не отметился.

Последний раз Кокорин выходил на поле в футболке «Фиорентины» 10 января в матче против «Торино».

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Александра Кокорина снизилась до €900 тыс.