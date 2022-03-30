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Капризов забросил победную шайбу в матче с «Филадельфией»

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Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У «Миннесоты» голами отметились Мэтт Дамба, Кирилл Капризов, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 17:09 и отметился результативной передачей.

В составе «Филадельфии» шайбу забросил Морган Фрост. Защитник Иван Проворов отыграл 25:17, нанес пять бросков и закончил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Миннесота», победившая в семи матчах подряд, набрала 86 очков и остается третьей в Западной конференции. «Филадельфия» с 53 баллами занимает 14 место на Востоке.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1
Голы: 1:0 — Дамба (Болди, Годро) — 14.29;
2:0 — Капризов (Сперджен, Эрикссон Эк) — 16.23;
3:0 — Гринвей (Эрикссон Эк, Фолиньо) — 21.35;
4:0 — Фиала (Куликов, Годро) — 38.49;
4:1 — Фрост — 44.21.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян.

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Хоккей. НХЛ
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