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Кросби повторил достижение Овечкина по количеству сезонов с 70+ очками

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nhl.com/penguins

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3).

Таким образом, в текущем сезоне на счету 34-летнего канадца 70 (25+45) очков. Для Кросби это 12-й в карьере сезон, в котором он набирает минимум 70 баллов.

Кросби стал 22-м игроком в истории НХЛ, добившимся такого результата. Среди действующих хоккеистов по 12 сезонов с 70+ очками имеют только Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Джо Торнтон («Флорида Пантерз»).

Всего за карьеру в НХЛ Кросби провел 1095 матчей, в которых набрал 1395 (511+884) очков при коэффициенте полезности «+195» и 723 минутах штрафного времени.

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции. В следующем туре «пингвины» в гостях сыграют с «Миннесотой Уайлд». Матч состоится в ночь на 1 апреля.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о состоянии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который, как и многие российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги, испытывает давление из-за ситуации на Украине.

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Хоккей. НХЛ
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