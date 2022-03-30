Дубль российского хоккеиста не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отличились Брок Нельсон, Джош Бейли, Энтони Бовиллье и Зак Паризе. Голкипер Семен Варламов отразил 42 броска из 45.

У «Коламбуса» голы на счету Владислава Гаврикова (дважды), еще одну шайбу забросил Оливер Бьеркстранд. Нападающий Егор Чинахов отыграл 10:21 и нанес два броска.

«Коламбус» продлил серию поражений до четырех матчей. «Айлендерс», в свою очередь, одержали первую победу после двух поражений подряд. В следующем матче «Коламбус» вновь сыграет с «Айлендерс». Матч состоится 1 апреля.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4

Голы: 1:0 — Гавриков (Лайне, Пик) — 7.20;

1:1 — Нельсон (Ли, Барзал) — 11.47;

1:2 — Бейли (Пажо) — 15.09;

1:3 — Бовиллье (Нельсон, Барзал) — 29.10;

1:4 — Паризе (Добсон, Барзал) — 29.10;

2:4 — Гавриков (Ворачек, Лайне) — 33.32;

3:4 — Бьеркстранд — 44.30.

Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повторил достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству сезонов с 70+ очками.