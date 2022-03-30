Наставник сборной Польши высказался о выходе на чемпионат мира по футболу

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал победу национальной команды над Швецией (2:0) в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира — 2022. Благодаря этому успеху подопечные Михневича вышли в финальную стадию турнира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

«Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии чемпионата мира. Я очень рад, что они его не упустят», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Счет в матче открыл нападающий поляков Роберт Левандовски, реализовав 11-метровый удар на 49-й минуте. Удвоил преимущество полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски.

Напомним, что изначально сборная Польши должна была сыграть в полуфинале стыков со сборной России. Но решением ФИФА и УЕФА российские футболисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная Польши напрямую прошла в финал стыков.

Ранее форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о поражении в матче с Польшей.