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Ничушкин оформил дубль против «Калгари», его команда идет первой на Западе

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Официальный сайт НХЛ

На стадионе «Скоушабэнк Сэддлдом» в Калгари прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Калгари Флэймз» принимал на своем льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил две заброшенные шайбы на 34-й и 51-й минутах. Защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Ничушкин третий раз в текущем сезоне оформил дубль, всего в его активе в нынешнем розыгрыше НХЛ 39 очков (19 голов + 20 передач) в 49 матчах.

В составе хозяев единственный гол в большинстве забил Тайлер Тоффоли с передач Мэттью Ткачука и Расмуса Андерссона.

«Колорадо» продолжает возглавлять Западную конференцию, «Калгари» находится на второй строчке.

Следующий матч команда Ничушкина проведет 1 апреля против «Сан-Хосе», коллектив Задорова встретится с «Лос-Анджелесом».

Ранее сообщалось, что дубль российского хоккеиста Владислава Гаврикова не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Айлендерс».

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Хоккей. НХЛ
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