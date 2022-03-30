Журналист заявил, что Капризов не реализовал свой статус суперзвезды в НХЛ

Журналист Zone Coverage Маркус Уоррингтон высказался о статусе российского нападающего Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Справедливо будет сказать, что Капризов начинал свою карьеру в НХЛ, уже находясь в статусе будущей суперзвезды. Но достаточно ли он показал нам, чтобы уже к этому моменту закрепиться в качестве одного из лучших игроков в лиге?

Капризов сыграл в НХЛ всего 120 матчей. У него впереди еще пару недель до завершения первого полноценного сезона в лиге», — приводит слова журналиста Zone Coverage.

Уоррингтон также отметил, что будущая серия плей-офф Кубка Стенли станет решающей в карьере российского форварда.

«Чтобы по-настоящему стать новой суперзвездой НХЛ, Кириллу придется значительно улучшить свои прошлогодние показатели в плей-офф. Но для выхода в финал Кубка Стенли «Миннесоте» нужны лидеры, чтобы тащить за собой команду в самые ответственные моменты. И Капризов, грамотно подойдя к главным матчам, может стать именно им», — заявил эксперт.

Напомним, что сегодня, 30 марта «Миннесота Уайлд» обыграла «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У «Миннесоты» голами отметились Мэтт Дамба, Кирилл Капризов, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 17:09 и отметился результативной передачей.