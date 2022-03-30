Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59

В Вашингтоне раскритиковали судейство за отмену шайбы Овечкина

Слушать
Остановить
close
100%
Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома разгромно проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:6.

Еще в конце первого периода Овечкин смог сократить преимущество соперника и реализовать большинство своей команды, однако гол был отменен из-за нарушения правил со стороны Ти Джея Оши. Видео незасчитанной шайбы российского капитана можно посмотреть тут.

Корреспондент вашингтонского издания RMNB Йэн Оланд оценил решение судьи в данном игровом эпизоде.

«У Ти Джея Оши буквально вырвал из рук клюшку форвард «Каролины» Джордан Стаал, проезжающий мимо, чтобы накрыть Ови на левом фланге. Оши покатился за своим инвентарем и вновь получил его, выбил в отместку клюшку из рук Стаала. Овечкин же ровно в эти секунды забросил шайбу, однако ее отменили. Оши пришел в бешенство, и его можно понять. Отправляясь на скамейку штрафников, он непрерывно кричал что-то в сторону рефери. Затем с размаху ударил клюшкой по заградительному стеклу, едва избежав дополнительного штрафа за неспортивное поведение», – цитирует слова Оланд RMNB .

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+