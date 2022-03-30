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ФИФА не намерена исключать РФС из состава организации

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Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент не будет приостанавливать или исключать членство Российского футбольного союза (РФС) из состава организации. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в четверг, 31 марта, в Катаре состоится ежегодное заседание конгресса ФИФА. В его повестку был включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

Во-первых, это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении. Пока они временно лишены права работать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела различных правительственных органов. Вопрос временного приостановления членства этих федераций был оперативно решен в феврале советом ФИФА, как это и предусматривает устав. Но проблемная тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

Будет ли применена подобная санкция и к Российскому футбольному союзу (РФС)? Нельзя эту возможность исключать. При этом РФС планирует прислать в Доху свою делегацию.

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