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Уткин об отстранении СБР: до первого биатлонного старта больше полугода, куда ж вы спешите?

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился мнением о решении исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

«Не вполне согласен с риторикой коллеги Губерниева, впрочем, он неизмеримо лучше меня разбирается в теме и имеет полное право в том числе и на более высокую ноту эмоций. Но решение это, бесспорно, омерзительное. Потому что первое.

Почему первое? Да, в Москве снова выпал снег, но вообще-то уже 29е марта. До первого биатлонного старта больше полугода. Так куда ж вы спешите? Кого вы опередить пытаетесь?» — написал Уткин.

«Вот именно это и называется — истерия», — добавил российский журналист.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже, 2 марта, IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Напомним, что ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение IBU об отстранении российских биатлонистов.

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