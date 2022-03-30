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Уткин: вслед за Шмурновым «Матч ТВ» покинут еще три комментатора

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Asatur Yesayants/Sputnik/РИА «Новости»

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился информацией об уходе с российского федерального телеканала «Матч ТВ» еще трех комментаторов.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что телеканал прекращает сотрудничество с комментатором Александром Шмурновым.

«Еще три комментатора по разным причинам планируют покинуть канал в обозримом будущем.

Абсолютно все, покинувшие Матч и пребывающие в добром здравии, востребованы в профессии и сопутствующих ей трудах», — написал Уткин.

Шмурнов в 1992 году был одним из ведущих программы «Гол» на канале «Останкино». С 2008 года он регулярно выступал со своими статьями в русской версии журнала SportWeek. С 2011 по 2014 год Шмурнов был главным редактором «Чемпионата».

Напомним, что ранее «Матч ТВ» покинул комментатор Сергей Кривохарченко. В прошлом году телеканал покинули Денис Казанский и Нобель Арустамян.

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